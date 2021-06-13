Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, впечатлила внешностью

Татьяна Кравченко запомнилась зрителям по многим ролям, но особую известность ей принесла Валюха из "Сватов". И хотя выход нового сезона сериала постоянно откладывается то из-за пандемии, то из-за других причин, но интерес к личности актрисы не угасает. При этом у Татьяны Кравченко нет личной страницы в Инстаграм, но поклонники потрудились сделать фан-страничку, где регулярно появляются фото артистки, пишет Politeka.net.

Так, на новом фото Кравченко запечатлена на нарисованом портрете простым карандашом с элегантной прической, ярким макияжем и сияющей улыбкой.

"Как считаете, похоже получилось? ☺️❤️ Поделитесь мнением в комментариях))", - подписан снимок.

Отметим, фото собрало массу комплиментов поклонников. Похоже искренняя улыбка актрисы покоряет сердца.

"По-моему, это фото. А поверх него слегка карандаш", "Очченнь🔥", "Супер!", "Художник - талантище! Так правдоподобно передать не только облик, но и внутренний мир!!!!", "Как живая", "

В точку😂😂😂😍 ", " Классно!❤️❤️🔥🔥🔥🔥", - пишут в комментариях.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

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