Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валентины Будько, восхитила своими перевоплощениями

Татьяна Кравченко – знаменитая актриса, которая много лет радует публику своими ролями, как в театре, так и в кино. При этом миллионам зрителей она полюбилась именно после выхода сериала "Сваты".

Пользователи сети то и дело вспоминают любимую артистку на фан-страницах. Так, на одной из таких появилась подборка кадров из сериала, на которых Кравченко проявила весь свой талант, показав персонажа с довольно разных сторон, передает Politeka.net.

«Валюша ❤», - коротко подписаны кадры.

Одним из самых эпатажных был вид Валюхи с черными волосами, черной помадой на губах и окровавленым ртом.

Отметим, пользователи Сети восхищаются талантом Кравченко.

«Талантище», «Супер», «Прекрасная актриса ❤», «Талант и 😍💓 красота», «Супер талантище», «Супер актриса», «Любимая актриса», «Прелесть🔥🔥🔥столько энергии», «Супер, моя любимая актриса», «Восхитительная, несравненная, обожаемая», «Красавица!!! Браво!!!», «Как всегда неповторимая, счастья Вам на долгие годы и успехов во всех делах, здоровья», «Ну, ты Валюха, даёшь 😂😂😂», «Как же люблю эту актрису, это же столько позитива, счастья», - пишут в комментариях.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" заставила поклонников замереть в ожидании: «Женщина-праздник»