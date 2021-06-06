Украинская актриса Анна Кошмал показала яркие фото по пути на гастроли в Одессу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты и "Папик-2" Анна Кошмал время от времени делится с фанатами яркими кадрами из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз звездная красотка показала в своем микроблоге в Instagram яркие кадры, на которых запечатлена в маковом поле по пути на гастроли в Одессу.

На одном из снимков Анна запечатлена среди ярого красного поля маков. Перед камерой она появилась в простом скромном образе – на ней светлые брюки и синяя закрытая футболка с неразборчивой надписью. Волосы актрисы распущены и растрепаны ветром, а на лице стильные солнцезащитные очки, она не смотрит в камеру, ведь увлечена яркими цветами. На втором снимке девушка показала одни маки.

В подписи к фотографиям Кошмал написала: "Эти маки как бальзам на душу сегодня, мне и всей нашей команде. Природа, как часть нас самих, всегда напоминает об истинных ценностях. По дороге на солнечную Одессу". Поклонники не остались равнодушны и принялись активно обсуждать новую публикацию Ани, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Вы так же прекрасны, как эти маки", "Как красиво", "Красотища", "Прекрасные фотки", "Какая красота", "Анна, Вы моя самая любимая актриса!", "Ты моя любимая актриса", "Какая красота", "Богиня среди цветов", "Красиво выглядишь на фото, красивая девушка", - пишут в комментариях к фото.

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