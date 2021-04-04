Известная актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериалах "Сваты" и "Папик-2", показала себя в очень соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая красотка опубликовала кадры из свежей фотосессии. Как известно, Анна прославилась благодаря роли трудного подростка Женьки в сериале «Сваты». После этой роли актриса очень много снимается в украинских фильмах и сериалах. Один из последних ярких проектов с ее участием – сериал «Папик-2».

Несмотря на очень миловидную внешность, Кошмал может похвастаться весьма сильной женской энергетикой. Пикантные фотосессии – не редкость для ее Инстаграма.

На свежем фото Анна буквально устроила уроки соблазнения в кровати. Она забралась на огромную кровать, которая больше напоминала сказочное ложе. Вокруг кровати были цветы и зелень, что создавало неповторимую атмосферу. Кошмал спустила платьице с плеч, очаровав хрупкими плечами и соблазнительной зоной декольте.

В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.

«Ты такая красивая», «Вау, горячо», «Анечка, вы прекрасны!», «Какое красивое фото», «Выросла Женька», «Ты невероятно выглядишь», «Как сладко», «Шалунья», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда «Сватов» и «Папика-2» разлеглась на полу в лифчике, взбудоражив Цымбалюка: «Аня, ты…».

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