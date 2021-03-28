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Українська актриса, зірка серіалів "Свати" і "Папік-2" Анна Кошмал вразила розкутим видом на підлозі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася свіжим фото, яке звело з розуму її шанувальників. Анна знайома глядачам за роллю Женьки в серіалі "Свати", де вона грала важкого підлітка-неформала. Зараз дівчина виглядає зовсім інакше. Її миловидне обличчя в поєднанні з жіночною енергетикою роблять її однією з найбільш затребуваних актрис.

На свіжому фото Анна постала у вельми спокусливому вигляді. Вона одягла в'язаний топ, який більше нагадував ліфчик, і міні-спідницю. Дівчина розляглася на підлозі, підставивши обличчя сонечку.

"Погода шепоче ☀далі-більше", - підписала фото Кошмал.

У коментарях під фото відписався колега Анни по фільму "Кошик для щастя", український актор Тарас Цимбалюк. Він пожартував над актрисою.

"Аня, ти все-таки знайшла ті дві пляшки тамянки?",- залишив пустотливий коментар Цимбалюк.

Шанувальники Анни не залишили її без компліментів.

"Вау, яка краса", "так красиво", "ви прекрасні", "як можна бути такою красивою?))", "Як кішка", "в цьому фото все прекрасно!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Женька зі "Сватів" вперше показала вагітний животик, і розкрила подробиці: "Ось це м'ячик".

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