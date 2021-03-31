Відома актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки серіалам "Свати" і "Папік-2", показала себе в новому амплуа
Як пише Politeka.net, Ганні Кошмал вдалося побудувати хорошу кар'єру актриси. Красуню запрошують в різні проекти, а зараз зірка блищить в серіалі "папік-2". Дівчина вирішила спробувати себе в образі співачки на сцені, разом з іншими красунями.
На фото Анна здалася в спідниці на шнурівці і топіку. Дівчина тримала в руці мікрофон, вигнувшись, роблячи кадр ще більш гарячим. Кошмал показала ще кілька фото свого ансамблю.
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Ох, а що буде далі...)))
А ви стежите за новими серіями папік-2?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:
"Білий гніт)", "звичайно стежимо, і чекаємо кожну серію з нетерпінням", "гаряча штучка".
Ми писали, що зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше показала, як виглядала під час вагітності і розкрила подробиці.
Актриса відповідала на питання своїх передплатників і поділилася деякими подробицями зі свого досвіду. Так, у Кошмал поцікавилися, на скільки вона поправилася за час вагітності і як потім худла.
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