Известная актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря сериалам "Сваты" и "Папик-2", показала себя в новом амплуа

Как пишет Politeka.net, Анне Кошмал удалось построить хорошую карьеру актрисы. Красотку приглашают в различные проекты, а сейчас звезда блистает в сериале "Папик-2". Девушка решила попробовать себя в образе певицы на сцене, вместе с другими красотками.

На фото Анна показалась в юбке на шнуровке и топике. Девушка держала в руке микрофон, выгнувшись, делая кадр еще более горячим. Кошмал показала еще несколько фото своего ансамбля.

"Я не такая святая....

Наконец-то можно поделиться с вами творчеством нашего вокально инструментального ансамбля «Стринги»

Ох, а что будет дальше...)))

А вы следите за новыми сериями Папик-2?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:

"Белый фитилек)", "Конечно следим, и ждём каждую серию с нетерпением", "Горячая штучка".

Мы писали, что звезда популярного сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала, как выглядела во время беременности и раскрыла подробности.

Актриса отвечала на вопросы своих подписчиков и поделилась некоторыми подробностями из своего опыта. Так, у Кошмал поинтересовались, на сколько она поправилась за время беременности и как потом худела.

Напомним, красотка из "Сватов" и "Папика-2" дала полюбоваться эффектным декольте на пляже

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