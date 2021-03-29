Відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалів "Свати" і "Папіка-2", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, актриса вже давно міцно засіла в серцях українців. Красуня стала дуже популярною після виходу серіалу "Свати", а тепер вже блищить в "Папіку". Не забуває зірка і про соціальні мережі, де регулярно радує фанатів своїми фото.

Цього разу Анна Кошмал опублікувала кадр в Instagram, на якому була в жовтому вбранні. Дівчина стояла на березі моря, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня легенько посміхнулася, заманюючи виглядом.

Фанати, включаючи актора Тараса Цимбалюка, поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кайф", " Клас. Будемо чекати"," красуня"," Вау, яка ви красива"," вітаю", "Вау, ви просто шедевр"," класна фотка, милашка"," шикарна"," неймовірно красива", " Одеса?", "Як завжди чудово виглядаєте","Анна ви просто дивовижно красиві".

Ми писали, що українська актриса, зірка серіалів "Свати» і" папік-2 " Анна Кошмал вразила розкутим видом на підлозі.

На свіжому фото Анна постала у вельми спокусливому вигляді. Вона одягла в'язаний топ, який більше нагадував ліфчик, і міні-спідницю. Дівчина розляглася на підлозі, підставивши обличчя сонечку.

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