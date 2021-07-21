Солистка KAZKA Александра Зарицкая креативно ответила на вызов Фагота, согласившись принять участие в новом сезоне популярного шоу «Танці з зірками»

Ранее солист группы ТНМК присоединился к звездному составу предстоящего сезона популярного шоу, и бросил вызов другим своим коллегам. В их числе была 28-летняя солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Как сообщает Politeka.net, на странице группы Инстаграм появилось видео, в котором певица в креативной форме ответила на этот вызов.

На кадрах Зарицкая занимается своими обычными повседневными делами, но ей постоянно мерещиться танцевальная музыка и атмосфера шоу. В какой-то момент обычный наряд певицы меняется на по-праздничному блестящей, а вокруг нее начинают летать конфетти. Тогда Зарицкая решила согласиться принять участие в проекте.

«Я принимаю челендж «Танці з зірками» от Фагота и бросаю вызов Алексею Суровцеву. Встретимся на паркете «Танців з зірками»!», - написала певица.

Ее публикацию оценила Мишель Андраде, которая написала в комментарии: «Хороша».

Поклонники также отреагировали на пост звезды.

«Ну наконец-то!!!! Ура», «Успехов тебе в танцах», «Худей пока есть время. Чтобы не было как у Алена Алена, Когда все ждали что она найдет силы для этого, но она поленилась. Танцы со звездами хорошая возможность сбросить, такой стимул», «Смелая! Будем болеть!», - пишут люди.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая подчеркнула свои достоинства платьем в сеточку.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA впечатлила новым образом с ярким макияжем, кадры.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая в блестящем наряде разбуянилась на сцене.