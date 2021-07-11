Популярная отечественная исполнительница Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной отечественной певицей из группы KAZKA. Красотка стала популярной после участия в "Х-Факторе", где спела песню "Свята". После этого группа на слуху и по сей день, а на страничку в Инстаграм подписаны сотни тысяч фанатов.

На фото Александра позировала крупным планом, сделав себе стильную прическу с рожками. Образ Зарицкая дополнила ярким мейкапом.

"Вчера было настолько круто, что я только только отошла от концерта! Как круто, что мы познакомились с вами, Млинов, мое сердце с вами", - написала Зарицкая.

Подруга Макса Барских Миша Романова сразу написала комментарий, поставив влюбленные смайлики.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мейк огонь", "Ля, крашиха", "Это было круто", "Вы лучшие", "Спасибо за прекрасный концерт", "Спасибо за выступление".

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