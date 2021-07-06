Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая удивила откровением, на которое ее вдохновил любимый сериал
28-летняя звезда недавно выпустила новую песню "Красива серцем", ставшую саундтрком теленовеллы "Моя любимая Страшко" (украинской адаптации колумбийского формата, который ранее сняли в России под названием "Не родись красивой"). Зарицкая призналась Кате Осадчей в эфире программы "Світське життя", что сериал с Нелли Уваровой был ее любимым еще в школьные времена.
Для Александры очень важно, что именно она стала тем, кто исполнил саундтрек к его украинской версии. Ведь девушка и сама в свое время страдала от жестокости окружающих. Об этом она сообщила в своем новом посте в Инстаграм, поделившись фото в черном шелковом платье с глубоким декольте, передает Politeka.net.
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"Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим как в детстве, так и в начале своей карьеры, когда мой директ был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены", - разоткровенничалась Зарицкая, добавив, что ей понадобилось 4 месяца и помощь психологов, чтобы пережить те нападки, - Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена внутри... Я реально думала покинуть карьеру певицы".
Вспоминая те эмоции, солистка KAZKA объявила о запуске челленджа #КрасиваСерцем - о "безусловной любви к себе и людям, которые нас окружают", призвав украинцев делиться своим опытом борьбы с хейтом.
Напомним, солистка KAZKA покрасовалась в полупрозрачном платье перед зеркалом: "Крестная фея"
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в легком белом платье впечатлила чувственным образом.
Также Politeka писала, что солистка KAZKA с женой Остапчука засветилась в компании завидных красавцев: "Ничего себе"