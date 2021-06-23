Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Зарицкая является популярной украинской певицей, о которой все услышали благодаря "Х-Фактору", на котором красотка спела свою песню "Свята". Но настоящую известность группе принесла песня "Плакала". А недавно красотка призналась, что ее позвали побыть моделью впервые в жизни. Не забывает Саша и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На фото, которое Зарицкая опубликовала в Инстаграм, красотка была в белой рубашке и шляпке. Девушка смотрела прямо в объектив камеры, маня взглядом. Кадр получился очень интересным и даже немного провокационным.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Роскошная девочка, просто бомба".

Сообщалось, что вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая обескуражила роскошным образом и долгожданным объявлением.

Так, девушка сообщила о премьере песни "Красива серцем", сделав соответствующий пост в Инстаграм. Эта композиция стала саундтреком к сериалу «Моя улюблена Страшко» — адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea» или «Ugly Betty», который в свое время стал самой успешной теленовеллой.

Напомним, солистка KAZKA с женой Остапчука засветилась в компании завидных красавцев

А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая в глубоком декольте "выгуляла" пышные формы на пробежке

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая потрусила пышными формами в розовом купальнике



