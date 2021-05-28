Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая со слезами на глазах рассказала о своей беде

Исполнительница поделилась тревожным видео в Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Зарицкая рассказала, что с одной из ее собак – Эффи – случилась беда.

Исполнительница приехала домой и обнаружила, что мордочка собаки сильно распухла. Зарицкая предполагает, что та могла съесть пчелу. Это происшествие до слез расстроило певицу.

«Боже, все бы не было так классно, если бы я не приехала домой и не увидела…Съела какую-то пчелу или что…Гляньте, у нее вся морда распухла», - говорит на видео Зарицкая, показывая пострадавшую собаку.

Все это время исполнительница продолжает плакать, а ее голос срывается. Она добавила, что покажет собаку специалисту.

«Блин, едем к ветеринару», - подытожила знаменитость.

Отметим, что Зарицкая совсем недавно познакомила поклонников со своими собаками. У нее живет трое четвероногих любимцев: Эффи, Панда и Поль. Певица призналась, что они очень много значат для нее, поэтому она решила познакомить с ними своих поклонников.

«Мои собаки - это большая часть моей души, моя любовь, и я не удивлюсь, если в будущем их будет еще больше», - признавалась певица.

Она также показывала себя в окружении собак.

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