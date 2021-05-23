Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о том, каково это – заботиться о трех малышах
Исполнительница поделилась трогательным постом в Инстаграм, в котором рассказала о своем опыте заботы о трех собаках. Об этом пишет Politeka.net.
У Зарицкой есть трое четвероногих любимцев: Эффи, Панда и Поль. Певица призналась, что они очень много значат для нее, поэтому она решила познакомить с ними своих поклонников.
«На самом деле, я с подозрением отношусь к людям, у которых нет ни одной собаки или кота, так как считаю, что животные, большая часть нашей жизни, и они учат людей быть добрее, менее эгоистичными, учат нас заботиться не только о себе. Мои собаки - это большая часть моей души, моя любовь, и я не удивлюсь, если в будущем их будет еще больше, поэтому и хотела чтобы вы уже познакомились со всеми», - написала артистка.
Она показала фото, на которых позирует со всеми своими питомцами. На снимках Зарицкая сидит на траве в коротком сером платье, приспустив его с плеч. Ее любимцы позируют рядом.
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Поклонники не смогли пройти мимо этого поста артистки.
«Красивая Саша», «Классные», «Класс) и у меня три хвостика», «Прелестные», «Желательно двоих ещё», «Прекрасные собачки, согласна с вами, как это жить без животных?», - пишут люди.
Напомним, солистка KAZKA среди красоток из балета похвасталась фигурой в эффектном платье: «Вы так изменились…».
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