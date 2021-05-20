Солистка группы KAZKA, известная украинская певица Александра Зарицкая впечатлила внешним видом

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая славится своей пышной красотой. Нередко среди поклонников ее называют украинской Адель, потому что ее прекрасный голос и пышные формы напоминают британскую звезду.

Зарицкая умеет выгодно подчеркнуть свои формы. Для своих выступлений она нередко выбирает эффектные платья в пол. В этот раз Александра позировала в черном вышитом платье. Было видно, что певица немного похудела. Рядом с ней позировали коллеги по группе и красотки из балета.

«Группа KAZKA поздравляет вас с днем вышиванки! Мы живем в прекрасной стране с богатой историей! П.С. Мы такие красивые не просто так) сегодня мы поем для лауреатов Шевченковской премии», - подписала фото Зарицкая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Боже, красота какая», «Какие все красивые», «Вы так изменились, очень красивые, сказочные», «Вы красивые, талантливые и светлые люди!», «Любим Вас!», «У вас прошло «Время перемен», «Незаконно быть такими красивыми и культовыми», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Зарицкая показалась с синим макияжем на глазах и блестящими камнями на волосах.

Напомним, что солистка KAZKA с глубоким декольте увлеклась фильтрами, поразив внешним видом: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA засветила тату на пикантном месте, расслабившись в сауне: "Теперь мышцы...".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA в купальнике не стала скрывать пышные формы: кадры из джакузи.