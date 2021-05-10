Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в цікавому образі
Як пише Politeka.net, Зарицька стала дуже популярна після участі в проекті "Х-Фактор". Дівчина швидко завоювала серця українців своєю творчістю, як і всього світу. Кліпи красуні набрали десятки мільйонів переглядів і Олександра і не думає зупинятися.
Цього разу Зарицька опублікувала фото, на якому здалася в розстебнутій куртці, щоб було видно декольте, з розпущеним волоссям і вушками Ельфа. Красуня покружляла, насолоджуючись своєю новою піснею.
Фанати не змогли поставити лайки публікації, як і написати коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram, де немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "розкішна дівчинка".
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Повідомлялося, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька показала свою маму.
"Мама - це перша в світі людина, яка підтримувала і вірила в усі мої мрії і цілі, які б вони не були дивні, якими б вони не здавалися нереальними, вона завжди була поруч, з самого дитинства ми вже планували ким би я могла бути, коли виросту, і я завжди говорила - артисткою!",- написала Олександра.
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