Популярная украинская группа KAZKA впечатлила поклонников новыми, более мрачными образами

Недавно артисты порадовали фанатов новой песней под названием «М’ята». В связи с выпуском композиции музыканты активизировались в соцсетях и стали чаще делиться новыми фото и видео. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артисты решили показать фанатам свои новые образы.

Так, на странице группы в Инстаграм появилось их новое совместное фото. На нем Александра Зарицкая, Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш позируют в стильных нарядах в черной гамме. Так, Никита одет в строгий серый костюм с черной водолазкой, а Дмитрий предпочел более свободный наряд с черной рубашкой с короткими рукавами.

Зарицкая же позирует в роскошном черном платье до самого пола. Его украшает изысканная серебристая вышивка.

Стоит отметить, что обычно группа предпочитает менее мрачные образы, поэтому на этом фото музыканты выглядят преобразившимися.

Снимок впечатлил известную украинскую ведущую Лесю Никитюк, которая в комментариях к нему написала: «Красиво».

Поклонники группы также отреагировали на фото.

«Огонь», «Фото крутое», «Как красиво!», «Классные», «Отпад», «Какие вы красивые, восхищаюсь вами все больше и больше», «Если бы Вы знали, как я Вас обожаю и Вашу волшебную музыку лучшие) фото бомбезное», «Какой наряяяд», «Такие космические», - пишут люди.

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