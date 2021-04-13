Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала своего маленького члена семьи
28-летняя артистка продолжает завоевывать любовь поклонников, сообщает Politeka.net. Певица не только хорошо поет, но также умеет делать макияжи, завораживая каждый раз новыми образами.
К слову, у звезды доброе сердце - она любит животных. В этот раз в сторис она показала своего "малыша" - четверолапого друга. Звезда схватила его на руки и прижалась к нему лицом.
Оказалось, красотка поплатилась за то, что оставила песика одного на пять минут, ведь он испачкался - на морде и лапах была заметна ядовито-зеленая краска.
"Когда оставила ребенка одного на пять минут", - написала Зарицкая.
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К слову, сама KAZKA была практически без макияжа и одета по-домашнему.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Отметим, певица поддерживает ЛГБТ-сообщенство, а также регулярно становится участницей акций в защиту прав женщин, людей с инвалидностью и животных.
В одном из интервью звезда также прокомментировала негативные высказывания в свою сторону, по поводу лишнего веса.
По словам певицы, главное – нравиться себе в зеркале. Хотя Зарицкая не против сбросить несколько килограммов, все же ее мысли о лишнем весе исчезают, когда она выходит на сцену. Артистка уверяет, что во время концерта, в какой она форме, не играет никакой роли.
Напомним, растрепанная солистка KAZKA натянула на пышные формы кожаное платье и показала самое сочное.
Как сообщала Politeka, пышногрудая KAZKA в маечке поразила переменами во внешности: "Бьюти-маньяк...".
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