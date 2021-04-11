Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала новый образ в коже

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая не первый год радует украинцев своими песнями. Девушка стала известной после участия в одном из шоу на центральном канале, после чего популярность красотки стала стремительно расти. Сейчас певица не только радует песнями, но и активно подогревает интерес к своей персоне в Инстаграм.

В этот раз красотка позировала в кожаном платье. Девушка стояла возле большого автобуса, зайдя на ступеньки и развернувшись спиной. На улице был ветер, поэтому волосы у красотки оказались растрепанными.

"Замечательный день", - написала Зарицкая под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Невероятная красотка".

Сообщалось, вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала публику новым фото и важным известием.

Зарицкая позировала в черной маечке, изумив пышными формами. Главное, на что звезда попросила обратить внимание, это на ее лицо. Александра удивила переменами во внешности, "разрисовав" лоб и щеки.

"Етеншн!! Бьюти-маньяк снова онлайн", - написала Зарицкая под фото.

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