Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в максимально горячем образе
Как пишет Politeka.net, Зарицкая активно пропагандирует бодипозитив и не стесняется своего тела. Девушка хоть и отметила, что набрала немного больше, чем ей было бы комфортно, но это ей не мешает публиковать очень пикантные кадры в Инстаграм.
Красотка решила показать, как выглядит совсем без одежды и белья. Александра только показала эльфийские ушки, а в руках держала засохшие цветы. Кадр получился очень нежным и соблазнительным и сразу спровоцировал фанатов на комплименты:
"У тебя всегда были такие уши?)", "Все ок?", "Будь моей феей", "Шикарная. Образ идет на 100000%", "Почему так красиво", "Вы такая красивая, ааааа".
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Ранее мы сообщали, что известная певица Александра Зарицкая похвасталась внешностью в полупрозрачной юбке.
Зарицкая была в малиновом корсете, белой рубашке и черной полупрозрачной юбочке, сквозь которую можно было рассмотреть ножки звезды, обутые в грубые ботинки.
Коллеги звезды были одеты в таких же цветах, но в других костюмах.
Напомним, аппетитная солистка KAZKA довела публику до экстаза, покуражившись в прозрачных штанах
А еще Politeka писала, что фигуристая солистка KAZKA Зарицкая ослепила образом, невозможно насмотреться
Также Politeka сообщала, ччто пышнотелая солистка KAZKA понежилась в бассейне, пока никто не видел