Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как устроила фотосессию в непростых условиях

Исполнительнице выпало непривычное испытание, результатами которого она поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как рассказала Зарицкая, ей нужно было сделать профессиональное фото на улице, однако в Киеве, как назло, пошел дождь. Впрочем, Александру это не остановило.

Девушка сделала профессиональную укладку и макияж, главным акцентом в котором стала ярко-красная помада. Впрочем, оделась она все же по погоде: в черный плащ и ботфорты. После этого она уверенно вышла на улицу ради того самого снимка.

«Ну что, какая у нас задача…Мы делаем удачный снимок. Сейчас тут мы должны показаться», - рассказала артистка на камеру.

Она позировала на фоне уличного билборда с фотографией своей группы. При этом, Зарицкую дождь не расстроил: девушка игриво дурачилась перед камерами, поднимая низ своего пальто и демонстрируя ножки.

Позже она также поделилась получившейся фотографией.

«Лайк Нью-Йорк», «Очень красивая», «Красивая девушка», - написали в комментариях поклонники певицы.

Ранее мы писали, что Зарицкая показала совместное фото с судьей «Мастер Шеф» Эктором Хименесом-Браво. На снимке запечатлено, как Эктор приобнял певицу.

«Мне очень нравится творческая деятельность этой прекрасной девушки», - написал он.

Напомним, растрепанная солистка KAZKA натянула на пышные формы кожаное платье и показала самое сочное.

Как сообщала Politeka, пышногрудая KAZKA в маечке поразила переменами во внешности: "Бьюти-маньяк...".

Также Politeka писала, что загадочная солистка KAZKA в кожаном берете поманила к себе в полумрак: "Когда ждать урожай?".