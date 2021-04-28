Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о мистике в творчестве своего музыкального коллектива, а также поделилась загадочными фото

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем исполнительница рассказала, что в творчестве ее группы есть определенная закономерность.

«Самые внимательные могли заметить, что все магические проявления группы KAZKA связаны между собой. И те же, внимательные зрители знают, что каждую среду выходит новый эпизод мультсериала «KAZKA. Тайна Чарголосу». Эта история полна волшебства, мифических существ и всего такого) и даже кое в чем, перекликается с нашим клипом», - написала Зарицкая, предложив фанатам посмотреть новую серию сериала.

Кроме того, исполнительница поделилась новыми снимками, на которых она предстала в фэнтезийном образе. Зарицкая позировала в полутемной комнате черном наряде с плащом и беретом. На одном из снимков исполнительница наклонилась над загадочным колодцем, едва не падая в него.

Поклонники группы тут же отреагировали на ее пост.

«Настроение - смотреть в магический колодец», «Такая классная обстановка. Магическая и очень сказочная», «Супер, посмотрю обязательно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на странице группы в Инстаграм появилось их новое совместное фото. На нем Александра Зарицкая, Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш позируют в стильных нарядах в черной гамме.

Напомним, музыканты из KAZKA впечатлили преображением, примерив мрачные образы: "Отпад".

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