Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в интересном образе

Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала очень популярна после участия в проекте "Х-Фактор". Девушка быстро завоевала сердца украинцев своим творчеством, как и всего мира. Клипы красотки набрали десятки миллионов просмотров и Александра и не думает останавливаться.

В этот раз Зарицкая опубликовала фото, на котором показалась в расстегнутой куртке, чтобы было видно декольте, с распущенными волосами и ушками эльфа. Красотка покружилась, наслаждаясь своей новой песней.

Фанаты не смогли поставить лайки публикации, как и написать комментарии, ведь кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Роскошная девочка".

Сообщалось, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала свою маму.

«Мама - это первый в мире человек, который поддерживал и верил во все мои мечты и цели, какие бы они не были странные, какими бы они не казались нереальными, она всегда была рядом, с самого детства мы уже планировали кем бы я могла быть, когда вырасту, и я всегда говорила - артисткой!», - написала Александра.

Напомним, солистка KAZKA впечатлила видом, расстегнув рубашку посреди зарослей

А еще Politeka писала, что солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA опасно наклонилась над колодцем, показав фигуру в необычном образе



