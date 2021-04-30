Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая членом вокального конкурса

Звезда дала небольшое интервью, в котором рассказала о себе, пишет Politeka.net. Стои отметить, что Зарицкая с детства любила петь, и у нее есть даже первая запись ее выступления (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В 2017 году звезда вместе с Никитой Будаш создала группу «KAZKA», которая постепенно стала набирать популярность. Сейчас же Александра стала членом жюри нового детского песенного конкурса.

Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм.

"Недавно я была в составе жюри на детском песенном конкурсе. У нас накопилось немного материала оттуда поэтому решили показать вам как это было, а еще, вдобавок, немного эксклюзивных архивных видео выступлений юной Александры Зарицкой 🙈", - написала автор пота.

По словам артистки, важно, чтобы дети с раннего возраста начинали верить в себя и шли к мечте.

"Детские мечты - самые искренние и каждая из них имеет право вырасти и превратиться в повседневную жизнь. Так произошло со мной и я искренне желаю того же всем маленьким мечтателям 🤍", - написала певица.

На кадрах можно увидеть не только взрослую звезду, но и когда она была маленькой. Ее большие галаза восхищают красотой.

Публикация за 15 минут собарала почти 1000 просмотров и один комментарий.

*-А я донька мамцина, а я донька мамцинааа* 🥺😍😇", - написал один из пользователей сети.

Напомним, музыканты из KAZKA впечатлили преображением, примерив мрачные образы: "Отпад".

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