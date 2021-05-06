Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая покорила томным образом в расстегнутой рубашке

Как передает Politeka.net, Зарицкая прославилась после того, как в составе группы KAZKA покорила «Х-фактор». Девушка и до этого пыталась пробиться в шоу-бизнес, но у нее это плохо получалось. Сегодня карьера Зарицкой идет ввысь. Она рекламирует различные бренды и записывает новые песни.

На свежем фото певица предстала в роскошном образе. Она примеряла объемную белую рубашку, которую расстегнула, засветив зону декольте. На фото звезда воссоединилась с природой.

«Самая сладкая инфекция. Тела и разума. Самая сладкая инъекция. Любого вида», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивые фото», «Фото супер», «Сказка, а альбом уже готовите?», «Вауууу», «До чего же хороша!», «Девушка мечты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая вместе с Дмитрием Мазуряком и Никитой Будашем засветились вместе на одном из мероприятий. Певица позировала в необычном платье черного цвета. Так как у Зарицкой очень пышная фигура, она прячет ее под объемными платьями и нарядами. Платье на фото походило на огромный колокол, полностью скрывший фигуру певицы под тканью.

Напомним, что музыканты из KAZKA впечатлили преображением, примерив мрачные образы: "Отпад".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в черной коже заинтриговала кадром с новых съемок: "Україна має талант?".

Кроме того Politeka писала, что солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности: "Немного эксклюзивных архивных видео".