Популярний український гурт KAZKA вразив шанувальників новими, більш похмурими образами

Нещодавно артисти порадували фанатів новою піснею під назвою «М'ята». У зв'язку з випуском композиції музиканти активізувалися в соцмережах і стали частіше ділитися новими фото і відео. Як повідомляє Politeka.net, цього разу артисти вирішили показати фанатам свої нові образи.

Так, на сторінці гурту в Instagram з'явилося їх нове спільне фото. На ньому Олександра Зарицька, Дмитро Мазуряк і Микита Будаш позують в стильних нарядах в чорній гамі. Так, Микита одягнений в строгий сірий костюм з чорною водолазкою, а Дмитро віддав перевагу більш вільний наряд з чорною сорочкою з короткими рукавами.

Зарицька ж позує в розкішній чорній сукні до самої підлоги. Її прикрашає вишукана срібляста вишивка.

Варто відзначити, що зазвичай група віддає перевагу менш похмурі образи, тому на цьому фото музиканти виглядають перетворилися.

Знімок вразив відому українську ведучу Лесю Нікітюк, яка в коментарях до нього написала: «Красиво».

Шанувальники гурту також відреагували на фото.

"Вогонь", "фото круте", "як красиво!", "Класні", "відпад", "які ви красиві, захоплююся вами все більше і більше", "якби ви знали, як я вас обожнюю і Вашу чарівну музику кращі) фото бомбезне", "який наряяяд", "такі космічні", - пишуть люди.

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