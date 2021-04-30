Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька членом вокального конкурсу

Зірка дала невелике інтерв'ю, в якому розповіла про себе, пише Politeka.net. Варто відзначити, що Зарицька з дитинства любила співати, і у неї є навіть перший запис її виступу (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

У 2017 році зірка разом з Микитою Будаш створила групу «KAZKA», яка поступово стала набирати популярність. Зараз же Олександра стала членом журі нового дитячого пісенного конкурсу.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

"Нещодавно я була у складі журі на дитячому пісенному конкурсі. У нас накопичилося трохи матеріалу звідти тому вирішили показати вам як це було, а ще, до того ж, трохи ексклюзивних архівних відео виступів юної Олександри Зарицької🙈", - написала автор поту.

За словами артистки, важливо, щоб діти з раннього віку починали вірити в себе і йшли до мрії.

"Дитячі мрії - найщиріші і кожна з них має право вирости і перетворитися на повсякденне життя. Так сталося зі мною і я щиро бажаю того ж всім маленьким мрійникам 🤍", - написала співачка.

На кадрах можна побачити не тільки дорослу зірку, але і коли вона була маленькою. Її великі галази захоплюють красою.

Публікація за 15 хвилин зібрала майже 1000 переглядів і один коментар.

*-А я донька мамцина, а я донька мамцинааа* 🥺😍😇", - написав один з користувачів мережі.

Нагадавши, музиканти з KAZKA вразили перетворенням, примірявши похмурі образи:"відпад".

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