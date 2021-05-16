Українська співачка Олександра Зарицька, вокалістка групи KAZKA, показала, як грається в басейні з подругою

Як передає Politeka.net, новими кадрами вона поділилася з фоловерами в Instagram.

На відео опублікованим в розділі сторіс, пишнотіла Зарицька розповіла всім, що сьогодні у неї за планом СПА-процедури. Для цього співачка одягла купальник і попустувала в басейні. Олександра засвітила свій видатний бюст у всій красі.

Також вокалістка демонструє крупним планом свої чорно-білі татуювання на плечеах.

Не секрет, що Олександра велика любителька тату – на її тілі більше 10 малюнків.

Відзначимо, що Зарицька прославилася після того, як у складі гурту KAZKA підкорила «Х-фактор». Дівчина і до цього намагалася пробитися в шоу-бізнес, але у неї це погано виходило. Сьогодні кар'єра Зарицької йде тільки вгору. Вона рекламує різні бренди і записує нові пісні.

Дівчина не соромиться своїх пишних форм, а також її не турбують стандарти розраховані на худих довгоногих дівчат, які до останнього часу домінували на українській та світовій сценах.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька разом з Дмитром Мазуряком і Микитою Будашем засвітилися разом на одному із заходів. Співачка позувала в незвичайній сукні чорного кольору. Так як у Зарицької дуже пишна фігура, вона ховає її під об'ємними сукнями і нарядами. Сукня на фото була схожа на величезний дзвін, повністю приховав фігуру співачки під тканиною.

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