Украинская певица Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, показала, как резвится в бассейне с подругой

Как передает Politeka.net, новыми кадрами она поделилась с фолловерами в Instagram.

На видео опубликованным в разделе сторис, пышнотелая Зарицкая рассказала всем, что сегодня у нее по плану СПА-процедуры. Для этого певица надела купальник и порезвилась в бассейне. Александра засветила свой выдающийся бюст во всей красе.

Также вокалистка демонстрирует крупным планом свои черно-белые татуировки на плечах.

Не секрет, что Александра большая любительница тату – на ее теле больше 10 рисунков.

Отметим, что Зарицкая прославилась после того, как в составе группы KAZKA покорила «Х-фактор». Девушка и до этого пыталась пробиться в шоу-бизнес, но у нее это плохо получалось. Сегодня карьера Зарицкой идет только вгору. Она рекламирует различные бренды и записывает новые песни.

Девушка не стесняется своих пышных форм, а также ее не тревожат стандарты расчитанные на худых длинноногих девушек, которые до последнего времени доминировали на украинской и мировой сценах.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая вместе с Дмитрием Мазуряком и Никитой Будашем засветились вместе на одном из мероприятий. Певица позировала в необычном платье черного цвета. Так как у Зарицкой очень пышная фигура, она прячет ее под объемными платьями и нарядами. Платье на фото походило на огромный колокол, полностью скрывший фигуру певицы под тканью.

Напомним, солистка KAZKA впечатлила видом, расстегнув рубашку посреди зарослей

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