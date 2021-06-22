Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вместе с женой Владимира Остапчука Кристиной засветилась в компании красавчиков

Как пишет Politeka.net, популярный украинский блогер Кирилл Скачков в Инстаграм удивил новой публикацией. Молодой человек опубликовал фотографии, на которых был вместе с Александрой Зарицкой и Кристиной Горняк, а также с еще одним мужчиной. На втором фото Кирилл уже сделал совместное селфи с Зарицкой.

"Команда. Люблю их", - написал блогер.

Кристина и Александра сразу прокомментировали фото, поставив множество красных сердечек.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Лучшие", "Благодаря твоей улыбке мой день стал лучше", "Ничего себе", "Саша как всегда соблазнительная. Кирилл, вы лучшие. Обожаю".

Сообщалось, что вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая обескуражила роскошным образом и долгожданным объявлением.

Так, девушка сообщила о премьере песни "Красива серцем", сделав соответствующий пост в Инстаграм. Эта композиция стала саундтреком к сериалу «Моя улюблена Страшко» — адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea» или «Ugly Betty», который в свое время стал самой успешной теленовеллой.

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