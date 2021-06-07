Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая пожаловалась на одну проблему, с которой постоянно сталкивается

Девушка активно ведет Инстаграм и часто рассказывает о жизни, публикует различные ролики и удивляет развлечениями на отдыхе. При этом Александра старается вести свой профиль позитивно и не реагирует на комментарии недоброжелателей.

В этот раз девушка написала «Я плачу» под фото с травмированной коленкой. Сквозь порванные штаны видно, что девушка сильно счесала кожу, однако не этот момент ее обеспокоил.

«Боже, люди, пожалуйста, научите меня как-то жить и не убивать одежду… Это просто, ох.. Ну вся одежда, которую я ножу, вот так убивается быстро. А некоторые же как-то носят аккуратно одежду, и не один год это! Блин, моим штанам всего две недели, все», - пожаловалась эмоционально Александра на испорченный лук.

Ранее мы писали, что фигуристая Зарицкая чаще всего публикует в своем Инстаграм портреты, которые ей очень удаются. У девушки невероятная внешность. К тому же, она прекрасно умеет краситься.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Русалка», «Саша похожа на девушку, с которой хотел бы встречаться, но не суждено... Она очень похожа на нее», «Красиво все!», «невероятная красавица», «Готова как никогда, да и к тому же буду сейчас с тобой искать для себя что-то новое и интересное», «Красавица... Как всегда!», «Самая горячая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что солистка KAZKA впервые показала своих малышей, трогательные фото: "Моя любовь".

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