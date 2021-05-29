Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя и рассказала о состоянии здоровья любимицы

Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала популярной украинской певицей после "Голоса страны". Красотка выпустила множество хитов, которые собрали сотни миллионов просмотров в Ютубе. Сейчас девушка активно ведет Инстаграм, где делиться творчеством и личными кадрами.

Накануне, 28 мая, Саша рассказала, что у ее любимицы - собаки по кличке Эффи распухла морда и дыхательные пути. Она сразу отвезла животные к ветеринару. Уже сегодня Зарицкая в сторис рассказала, как обстоят дела:

"Все спрашивают, как там Эффи. Она впорядке. Уже может дышать, у нее прошел отек. Вы ее сегодня еще увидите обязательно".

На кадрах Саша была в наряде с большим декольте. Красотка снимала себя на телефон, поэтому пышные формы были видны максимально близко.

Сообщалось, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о том, каково это – заботиться о трех малышах.

Исполнительница поделилась трогательным постом в Инстаграм, в котором рассказала о своем опыте заботы о трех собаках. У Зарицкой есть трое четвероногих любимцев: Эффи, Панда и Поль. Певица призналась, что они очень много значат для нее, поэтому она решила познакомить с ними своих поклонников.

Напомним, солистка KAZKA засветила тату на пикантном месте, расслабившись в сауне

А еще Politeka писала, что раскрасневшаяся солистка KAZKA в купальнике не стала скрывать пышные формы

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA среди красоток из балета похвасталась фигурой в эффектном платье



