Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала необычный образ в одних аксессуарах

Как сообщает Politeka.net, новый пост на странице группы в Инстаграм Зарицкая решила посвятить дню рождения украинской столицы.

По традиции День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году он выпал на 30 число. Зарицкая обратилась к Киеву в своем новом посте.

«Киев, ты неповторим! Город силы, вдохновения и замечательных людей! С твоим днем», - написала исполнительница.

Этот пост она сопроводила собственным фото в необычном образе. На снимке певица позирует крупным планом: ее видно по грудь. На фото не видно никакой одежды помимо крупных аксессуаров: многослойного колье и украшения на голову, напоминающего затейливую диадему из бусин бронзового цвета.

Необычный образ Зарицкой дополнил макияж в бронзово-персиковых тонах.

Поклонники певицы тут же отреагировали на пост.

«Какая вы красивая», «Жесть, что за образ...», «Ты очень крутая! Обожаю!», «Александра, вы искренняя красавица», «Нужно похудеть», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Зарицкая показала себя в наряде с большим декольте. Красотка снимала себя на телефон, поэтому пышные формы были видны максимально близко. Ее волосы были влажными, а на лице не было косметики.

Напомним, солистка KAZKA с глубоким декольте показала пышные формы максимально близко: кадры.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в слезах поделилась своим горем, кадры происшествия: "Гляньте, распухла вся...".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA впервые показала своих малышей, трогательные фото: "Моя любовь".