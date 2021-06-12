Украинская певица Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, без стеснения показала пышное тело в купальнике

Как передает Politeka.net, новыми кадрами она поделилась с фолловерами в Instagram Stories.

28-летняя солистка группы Kazka, участница шоу Голос страны и Х-фактор не стесняется своих пышных форм, а также ее не тревожат стандарты, рассчитанные на худых длинноногих девушек, которые до последнего времени доминировали на украинской и мировой сценах.

Знаменитость сообщила всем поклонникам, что сегодня она использует свой выходной по назначению - пойдет принимать солнечные ванны.

Для этого она одела розовый слитный купальник и синие очки, показав выдающийся бюст, а потом не спеша подвигалась под музыку.

Также вокалистка засветила свои черно-белые татуировки на плечах и груди.

Не секрет, что Александра большая любительница тату – на ее теле больше 10 рисунков.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая засветилась в наряде с большим декольте. Красотка снимала себя на телефон, поэтому пышные формы были видны максимально близко.

Напомним, солистка KAZKA впечатлила видом, расстегнув рубашку посреди зарослей

А еще Politeka писала, что солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA опасно наклонилась над колодцем, показав фигуру в необычном образе



