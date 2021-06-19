Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая показала, как занимается спортом

Звезда никогда не стеснялась своих пышных форм, но все же стремится поддерживать красоту, сообщает Politeka.net. Звезда показывает кадры походов в сауну, а в этот раз - как совершает пробежку.

Соответствующие видео появились в сторис Инстаграм Александры. Певица бежала в желтой маечке с глубоким декольте, и из-за движения ее формы подпрыгивали.

Стоит отметить, что также красотка была в желтых лосинах, а завершила она образ специальным поясом, кепочкой и стильными очками.

"Ну все, побежала малая", - написала солистка группы.

На других кадрах певица рассказала, что получила цветок.

"Мне подарили цветочек. Почему это, интересно", - написала Зарицкая, поднеся к носу цветок.

На кадрах было видно, что во время пробежки красотка немного запыхалась, а ее щеки стали более румянами. Вероятно, тренировка прошла с пользой.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Александра Зарицкая в интервью СЛАВА+ рассказала, что не любит свое тело на 100%, но большинство людей делают также. По словам звезды, она весит нормально, но ей особенно комфортно, когда ее вес - на отметке 80 килограммов.

Артистка рассказала, что при выходе на сцену чувствует прилив энергии, ведь публике не важны ее вес, рост и другие параметры.

Напомним, солистка KAZKA впечатлила видом, расстегнув рубашку посреди зарослей

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