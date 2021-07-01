Популярной украинской певице Наде Дорофеевой изрядно пощекотали нервы

Известная артистка появилась в компании блогера-миллионника, на съемках с которым ей пришлось нелегко, сообщает Politeka.net.

Украинская красотка приняла участие в записи необычного видео с болгером Murafa. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Надя предстала в красивом летнем костюме, который подчеркнул ее фигуру.

Красотка позировала рядом с Murafa, а в это время в нее швыряли тяжелыми предметами. Задача блогера была поймать предметы, чтобы они не попали в Надю. На первых кадрах красотка даже вскрикнула от страха, что Murafa не поймает предметы вовремя. Затем они поменялись местами.

Публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Бросай, бросай, мы ж миллионеры...", "Финалочка просто 🥰 супер 👏🏼", "Как подкатить к девушке", "почему мне кажется что ты похож на одного парня из группы клей угрюмого?😄", "в клипах время и стекло, размер был больше, а щас что😳😂😂😂", "Пожалуйста, сделайте ляп видео", "Надюшка так мило смеётся", "😂😂😂 какие вы крутые😅🥺🥰", "а со мной слабо?😏", "мило 🥰 блин, такие вы классные )Надю так жалко в некоторых моментах. И не важно что ему прилетело колбасой 😂".

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