Популярной украинской певице Наде Дорофеевой изрядно пощекотали нервы
Известная артистка появилась в компании блогера-миллионника, на съемках с которым ей пришлось нелегко, сообщает Politeka.net.
Украинская красотка приняла участие в записи необычного видео с болгером Murafa. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Надя предстала в красивом летнем костюме, который подчеркнул ее фигуру.
Красотка позировала рядом с Murafa, а в это время в нее швыряли тяжелыми предметами. Задача блогера была поймать предметы, чтобы они не попали в Надю. На первых кадрах красотка даже вскрикнула от страха, что Murafa не поймает предметы вовремя. Затем они поменялись местами.
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Публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев:
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