Популярная украинская певица Надя Дорофеева устроила танцы в компании молодых людей

После своего ухода из группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева занялась развитием сольной карьеры, параллельно ведя страницы в соцсетях, сообщает Politeka.net. В частности звезда публикует развлекательные видео и фото в Инстаграм и "TikTok".

В этот раз певица станцевала в компании парней - блогеров-миллионников YanGo и Murafa. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте док конца страницы)

Певица красиво двигалась перед камерой без белья, в коротком топе и джинсах, сделав две игривые косички на голове. При этом оба блогера пытались повторить движения за певицей.

"Ребята стараются 😂😂 💙", - подписала кадры исполнительница.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"объективно, се**уальнее всех здесь ты ахах😍", "Лучшая любимая ждём в Кропивницком этим летом 🥰", "Янчик ещё учится😂", "Песня "Почему" преодолела отметку в 2 млн. просмотров на You Tobe🥳❤", "Надя вы очень красивы😃💗", - написали пользователи сети.

Отметим, на страницу Нади Дорофеевой в "TikTok" подписаны три миллиона человек, а на Инстаграм - пять миллионов.

Пользователи сети проявляют большую активность на ее страницах, оставляя сотни комментариев под каждым постом.

Напомним, Надя Дорофеева вышла на сцену в смелом наряде.

Как сообщала Politeka, Дантес заставил Дорофееву гордиться собой.

Также Politeka писала, Дорофеева в мини-шортиках пленила шикарным видом.