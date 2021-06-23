Известный украинский музыкант Владимир Дантес рассказал о важном для себя достижении, которым заставил гордиться свою жену Надю Дорофееву

22 июня Владимир Дантес презентовал свой альбом, устроив зажигательный концерт. Певец успел прославиться еще во время «Фабрики звезд 2», однако позже решил отойти от музыки и сосредоточиться на карьере ведущего. На сцену Дантес вернулся только в 2019 году, и, по его собственному признанию, поначалу ему было непросто. Однако артист выпустил несколько успешных песен и клипов, а теперь еще и полноценный альбом.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Дантес опубликовал несколько фото с концерта.

«Сегодня впервые вышел на сцену со своим концертом. Такое ощущение, что я там был всегда. Это всё благодаря людям, которые были на презентации дебютного альбома. Это мои друзья, моя Мама и моя невероятная Надя Дорофеева… Спасибо огромное моей команде, которая прошла этот путь со мной», - эмоционально написал певец.

Поддержала мужа и сама Дорофеева, которая на своей странице поделилась видео с концерта Дантес.

«Я так счастлива, что ты наконец сделал это. Я всегда знала, что ты безуууууумно крутой.. Хочу, чтоб мир скорее тебя услышал!!! Хочу, чтоб все влюбились в твой голос и песни, так же, как и я», - написала Надя.

Она добавила, что на опубликованном фрагменте ее муж исполняет песню ее авторства.

Поклонники поддержали кумира в комментариях.

«Очень важный особенный день для всех нас, спасибо тебе», «Выдыхайте и с новыми силами к новым вершинам! Вдохновения Вам! А песня для и про Надю звучала волшебно», «Каждая ваша песня занимает отдельное место в моём сердце», - пишут люди.

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