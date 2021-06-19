Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес насмешил неловким домашним видом

Владимир является активным пользователем Инстаграм, причем ведет он свою страницу не так, как другие блогеры или артисты. Певец предпочитает не только честно высказывать свои мысли, но еще и в юморной манере преподносит различную информацию.

В этот раз певец насмешил домашним кадром в растянутой кофте, простом свитере и брюках. Максимально простой образ Дантес выбрал, чтобы показать «живой» кадр.

«Так, я провёл расследование. Оказывается, вам не очень нравятся профессиональные или просто фотки, где я пытаюсь позировать или быть красивым… Поэтому выкладываю вот это🤦🏻‍♂️ Вот и проверим, если она нормально соберёт, мой инстаграм превратиться в такоооое..😳 Игра началась» - написал Владимир.

Пользователи ответили:

«Вов, ну краш! 😻😂; Аааа. Шикарний, как всегда; Твой Инстаграм будет шикарен всегда; Oooo, Vovaaa🔥; Красавчик😍; Объясните Дантесу, что он всегда хорошо и что его всегда хочется пролайкать; ты всегда красивый)) это мужская тема)))🧡😏; В моменте... 😁 уже превратился в такое, в интригу. Вова явно что-то задумал, такой взгляд 😏; Красавец, красавчик».

Ранее артист поделился коротким видео в разделе Сториз своего Инстаграм. На нем Дантес продемонстрировал, как собирается «на свиданку».

Так, певец предстал перед зеркалом, красуясь своим повседневным луком. Для прогулки он выбрал легкие бежевые штаны, белую футболку, кепку и кеды. Певец уточнил, что встречается с друзьями.

«На свиданку с друзьями собираюсь», - написал он.

Напомним, судья "Голосу країни" Дорофеева сверкнула трусами на улице: "Двадцать минут для...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мини-бикини расставила ноги посреди двора, Дантес успел занять всё на камеру: кадры.

Также Politeka писала, что Дантес похвастался их с Дорофеевой роскошной жизнью под Киевом, с бассейном и террасой: "Красиво позавтракали".