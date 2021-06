Популярная украинская певица Надя Дорофеева откровенно показала свое утро во дворе их особяка с Владимиром Дантесом

Знаменитости любят часто проводить время на терассе своего дома под Киевом. Владимир Дантес постоянно показывает забавные видео с их личного бассейна. В этот раз Надя Дорофеева показала свое утро на лежаке возле дома. Звезда даже не напряглась, чтобы одеться, прилегла себе на лежак прямо в маленьких черных трусах и в коротком сером топе. На голову Надя надела черную панаму под цвет трусов, лежала и смотрела в телефон.

"Такое утро. 20 минут для себя", - подписала видео Дорофеева.

Надя также продемонстрировала шикарный лук дня - в юбке-плиссе и в коте на одно плечо цвета айвори. Образ дополнила стильной черной сумочкой.

Недавно известная артистка в шоу «Зірковий шлях» решила честно рассказать о своих отношениях с супругом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Как известно, пара живет вместе уже 6 лет. Во время беседы Надя даже призналась, что никогда не хотела жить в собственном доме, но в один момент ее мнение резко изменилось, поэтому теперь пара счастлива в собственном уголке.

И хотя звезды вместе уже не первый год, они в шутку еще добавляют, что похожи на итальянскую семью, ведь они не идеальны и ссоры у них тоже бывают.

Сейчас Надя уделяет время активно не только семье, но и сольной карьере. Ответственно подходя к концертам, звезда устраивает крупные репетиции и часами трудится в танцевальном зале.

«Эх... лежишь там со своими танцорами... на их месте должен быть Я))😂😂; стоп. концерт через два дня. что? 😳; Как же хочу к тебе... но не могу😢; Так хочется быть на концерте🥺💔 ждем в Запорожье очень сильно!! 🤞🏻 🔥; Ну блииииннн ...я не успел купить билет. Че делать...; i wish i could go to the concert 😢; Скоро скоро уже😍; Как быстро летит время 😍 супер ❤️», - пишут в сети.

