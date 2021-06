Популярна українська співачка Надя Дорофєєва відверто показала свій ранок у дворі їхнього особняка з Володимиром Дантесом

Знаменитості люблять часто проводити час на терасі свого будинку під Києвом. Володимир Дантес постійно показує забавні відео з їх особистого басейну. Цього разу Надя Дорофєєва показала свій ранок на лежаку біля будинку. Зірка навіть не напружилася, щоб одягнутися, прилягла собі на лежак прямо в маленьких чорних трусах і в короткому сірому ТОПі. На голову Надя одягла чорну панаму під колір трусів, лежала і дивилася в телефон.

"Такий ранок. 20 хвилин для себе", - підписала відео Дорофєєва.

Надя також продемонструвала шикарний лук дня - в спідниці-плісе і в Коті на одне плече кольору айворі. Образ доповнила стильною чорною сумочкою.

Нещодавно відома артистка в шоу» Зірковий шлях " вирішила чесно розповісти про свої стосунки з чоловіком (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Як відомо, пара живе разом вже 6 років. Під час бесіди Надя навіть зізналася, що ніколи не хотіла жити у власному будинку, але в один момент її думка різко змінилася, тому тепер пара щаслива у власному куточку.

І хоча зірки разом вже не перший рік, вони жартома ще додають, що схожі на італійську сім'ю, адже вони не ідеальні і сварки у них теж бувають.

Зараз Надя приділяє час активно не тільки сім'ї, а й сольній кар'єрі. Відповідально підходячи до концертів, зірка влаштовує великі репетиції і годинами працює в танцювальному залі.

«Ех... лежиш там зі своїми танцюристами... на їх місці повинен бути Я))😂 😂; стоп. концерт через два дні. що? 😳 ; Як же хочу до тебе... але не можу😢; так хочеться бути на концерті ждем чекаємо в Запоріжжі дуже сильно!! 🤞🏻 🔥; Ну блииииннн ...я не встиг купити квиток. Че робити...; i wish i could go to the concert😢; Скоро скоро вже😍; як швидко летить час 😍 супер❤️", - пишуть в мережі.

