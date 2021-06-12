Владимир Дантес показал, как его жена Надя Дорофеева развлекается с подругами на лужайке роскошного особняка
Летние кадры супруг певицы выложил у себя в «сторис» Инстаграма в субботу, 12 июня.
Бывшая солистка «Время и Стекло» Надя Дорофеева одела купальник и позвала подруг, чтобы расслабиться после напряженных трудовых дней.
Только вчера певица представила на публику свой новый клип на песню «Почему», а также она выпустила мини-альбом и дала сольный концерт в Киеве. И вот теперь Надя Дорофеева решила восстановить силы, отдохнув в компании мужа и подруг на лужайке своего дома.
Исполнительница похвасталась худосочной фигурой в раздельном купальнике бледно-голубого цвета.
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Артистка ползала по траве, резвилась и смеялась под ритмичную мызыку.
На одном из снимков она взобралась на плечи Дантесу, неприлично расставив ноги.
К слову, звездная парочка Дантес и Дорофеева проживают в частном секторе на окраине села Крюковщина, что в 15 минутах езды от Киева. Соседом семейства является еще один украинский исполнитель Дмитрий Монатик.
Надя Дорофеева частенько демонстрирует свой дом на страницах соцсетей.
Напомним, Муж Дорофеевой Дантес заявил о проститутках и наркоманах: "Надя выгнала тебя, да?".
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