Известный украинский певец Владимир Дантес, муж своей коллеги Нади Дорофеевой, показал, как проводит время

Артист не только хорошо поет, но также обладает отличным чувством юмора, пишет Politeka.net. На странице в Инстаграм певец часто шутит, и этот раз не стал исключением.

Владимир опубликовал фото, на котором позирует сидя на табуретке возле серой стены, а рядом стоял неизвестный мужчина.

"Просто посижу тут. Пообсуждаю вас. Кто наркоман, кто проститутка)))) все знаю)", - написал Дантес.

За три часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Это же Вадим Олейник справа? У вас реюнион?!", "Так так так🧐 Интересно кто!!!!!", "Добро пожаловать в Запорожье🙌", "Судя по фотографии обсуждает нас только мужчина, который возле тебя", "Родные края 😅", "Справа дружбан ?))", "ВОВ) Вы такой классный) прям милаха))", "Шедеврально", "Блин, ты такой кадр", "Носочки моднявые", "К гадалке не ходи)))", "Каждый раз когда вижу его сидящим, всегда вижу его в этой позе)😍", "Надя выгнала тебя да??", - написали пользователи сети.

Напомним, Владимир Дантес занимается пением с раннего детства. Повзраслев, он окончил музыкально-педагогическое училище и получил специальность педагога по вокалу. Однако родители посоветовали получить более перспективную профессию, поэтому Дантес также окончил политехнический институт по специальности «финансовое управление бизнесом».

Все же музыка притягивала Владимира больше именно поэтому он принял участие в "Фабрике звезд – 2", после чего получил огромную популярность.

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