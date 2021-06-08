Популярный артист Владимир Дантес показал, как уехал после первого сольного концерта его супруги, Нади Дорофеевой

Владимир Дантес не так давно показывал, как сильно поддерживал любимую жену Надю Дорофееву на ее первом сольном концерте после распада группы "Время и стекло", в которой она была солисткой. Так, в своем аккаунте в Инстаграм Дантес поделился свежими кадрами, как отправился на восток снимать свои стартапы, пишет Politeka.net.

На видео Дантес в автомобиле едет на жд вокзал, на его лице маска и хорошее настроение. Он помахал своим фанатам двумя пальцами. Скорее всего Дантес выехал из дому до 8 утра. На видео видно, как восходит солнце в окне машины.

"Поехал опять снимать стартапы, теперь на восток", - написал артист, показав видео в дороге.

В следующих сториз Дантес показал видео, как едет в поезде, а за окном мелькают люди и бурлит жизнь.

"Ненавижу поезда, если сразу зашел, уснул, то да)", - подписадл видео, будто словами из песни исполнитель.

Ранее на свежих кадрах артист показал, как его мама и мама Нади проводят время вместе за столом. Современные мамы, как оказалось, спокойно наслаждались временем с телефоном, пролистывая ленты новостей.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".