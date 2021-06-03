Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал двор их с супругой роскошного особняка

Как известно, звездная пара сейчас живет в собственном доме в пригороде Киева. На новых кадрах в своих Сториз Дантес показал, как выглядит их двор, пишет Politeka.net.

Певец с женой решили позавтракать на своей уютной веранде с видом на двор. Дантес расстроился из-за того, что не снял их «пиршество» на видео, однако решил исправиться уже в конце завтрака.

«Мы поели на улице и не рассказали вам об этом! Но тут короче было классно…Солнце, лето…», - произносит Владимир на видео, пока Надя встает из-за стола и отправляется делать кофе.

На видео можно заметить часть веранды особняка, а также его двор с аккуратным газоном и бассейном.

«Получается, красиво позавтракали и не сняли. А было-то хорошо», - подписал кадры Дантес.

По информации 24 канала, Дорофеева и Дантес живут в закрытом коттеджном городке на участке с большим бассейном и открытой террасой для отдыха. Известно, что у них дома есть большая гардеробная, которую Надя часто показывает на своих домашних фото. Стоит отметить, что до того, как перебраться в этот особняк, пара снимала квартиру в Киеве.

Напомним, Надя Дорофеева покрылась красными пятнами, раскрыв их причину: "Всегда такие, когда я...".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".