Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал еще один кусочек их с женой роскошного особняка

Как пишет Politeka.net, артист поделился коротким видео в разделе Сториз своего Инстаграм. На нем Дантес продемонстрировал, как собирается «на свиданку».

Так, певец предстал перед зеркалом, красуясь своим повседневным луком. Для прогулки он выбрал легкие бежевые штаны, белую футболку, кепку и кеды. Певец уточнил, что встречается с друзьями.

«На свиданку с друзьями собираюсь», - написал он.

При этом наряд Дантеса – не единственное, что можно заметить на этом видео. На заднем фоне видна часть гардеробной, которая не может не впечатлять своими размерами.

На кадрах можно заметить большую вешалку с разными рубашками и легкими куртками. Однако, больше всего места занимает коллекция обуви, которой на полках почти так же много, как в магазинах. Судя по всему, звездная пара очень серьезно относится к своему гардеробу.

Как известно, Дантес и Дорофеева живут в собственном доме в пригороде Киева, куда они перебрались из съемной квартиры. Их особняк находится в закрытом коттеджном городке. Ранее супруги показывали, что у них есть большой бассейн и открытая терраса для отдыха.

Напомним, судья "Голосу країни" Дорофеева сверкнула трусами на улице: "Двадцать минут для...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мини-бикини расставила ноги посреди двора, Дантес успел занять всё на камеру: кадры.

Также Politeka писала, что Дантес похвастался их с Дорофеевой роскошной жизнью под Киевом, с бассейном и террасой: "Красиво позавтракали".