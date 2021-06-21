Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя и рассказал о премьере
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является известным украинским певцом. О красавчике заговорили еще после второй "Фабрики", но артист сделал большой перерыв в творчестве и вернулся на сцену только в 2019 году. И вот, спустя 2 года, певец записал первый альбом и презентует его 22 июня, а услышат его все уже 25 июня.
"Доброе утро, короче, ребят, завтра у меня очень важное событие - презентация моего первого альбома. Сейчас еду на репетицию, потом на спорт, ну чтобы чуть подтянутей быть", - сказал Дантес, пока рулил автомобилем.
На видео Владимир был в белой футболке и стильных очках.
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"Завтра презентация моего первого альбома, который все услышат 25-го июня. И вот еду на репетицию. Волнуюсь", - написал под кадрами Дантес.
Сообщалось, что известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес насмешил неловким домашним видом.
В этот раз певец насмешил домашним кадром в растянутой кофте, простом свитере и брюках. Максимально простой образ Дантес выбрал, чтобы показать «живой» кадр.
Напомним, Дантес засветил их с Дорофеевой гардеробную, обуви как в магазине
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