Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, какой бывает
Как пишет Politeka.net, Дантес стал популярным благодаря одной из первых "Фабрик". Красавчик некоторое время выступал после проекта, а потом сделал творческий перерыв, во время которого успел жениться на Наде Дорофеевой. Сейчас Владимир активно ведет социальные сети, где постоянно делиться позитивом с фанатами.
На кадрах, которые Дантес опубликовал в Инстаграм, Владимир показал, какой бывает раздраженный. Певец отказался от двух блюд, потом прыгал в луже, а в итоге отказался делать работу у замка.
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Как говорится ТЫ- НЕ ТЫ, КОГДА ГОЛОДНЫЙ!))
Вот вы какие, когда голодные? Я, капризный и вредный, как принцесса)) Особенно это заметно по утрам, когда я не успеваю позавтракать и попадаю в пробку. Все мои разговоры с командой- сплошной ужас", - написал Дантес.
Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:
"Я становлюсь супер злой и агрессивной, поэтому ем всегда", "Как хорошо, что когда я головный, то а хорошем настроении, просто ничего не соображаю", "А я знаю где этот "замок" находится)) жила неподалеку, в соседней деревне)))".
Напомним, Дантес с полураздетой Дорофеевой похвастался развлечениями за алкоголем
А еще Politeka писала, что Дорофеева в мини-бикини расставила ноги посреди двора, Дантес успел занять всё на камеру
Также Politeka сообщала, что поступок Дантеса довел Надю Дорофееву до слез, кадры закулисья