Известная украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева была до слез взволнована поступком своего мужа

Как передает Politeka.net, 5 июня в Киеве отгремел сольный концерт Дорофеевой. Певица уже выпустила мини-альбом, а теперь закатила грандиозную вечеринку по случаю первого большого концерта. На выступление к звезде пришли не только фанаты, но и многие ее коллеги по шоу-бизнесу.

После концерта Надежда была в полной растерянности. Она не могла справиться с эмоциями и искала глазами в толпе своего мужа Владимира Дантеса.

«Первые слова после «Я ниче не поняла», - подписала Надя трогательную сторис, на которой ее обнимает муж, а она плачет от счастья.

За кадром продюсер певицы Потап пошутил, что первым поздравить и поцеловать Надю должен был именно Дантес. Как известно, пара в браке с 2015 года. Как признаются звезды, их отношения со временем только улучшаются. Они перестали ругаться, как делали это в первые годы совместной жизни.

Добавим, что у себя в Инстаграм Дорофеева также засветила видео с поклонником, который прилетел на ее концерт из Америки. Она записывала видео с иностранцем, явно наслаждаясь своей возрастающей популярностью.

Напомним, что Надя Дорофеева после первого "сольника" объявила о важном, счет идет на дни: "О боже...".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес засветил их элитное авто, стеклянная крыша и телевизор: "В ней жить можно".

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева в небесно-голубом наряде сообщила украинцам важную новость: "Покажу вам...".