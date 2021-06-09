Популярна українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) підкорила фігурою в небесно-блакитному

Крім того, що артистка активно займається розвитком сольної кар'єри, вона також знаходить час на соцмережі, пише Politeka.net. У своїх постах в Instagram красуня ділиться подробицями про творчість, а також хвалиться стильними луками.

Так, цього разу Надя постала в одязі небесно-блакитних кольорів. Чорний поясок на джинсах підкреслив тонку талію, ставши відмінним акцентом.

В руках співачка тримала шикарний букет.

"А сьогодні покажу вам тизер кліпу🤫 👏", - написала зірка.

За дві години публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як хочеться вже почути цей хіт і додати в плейлист !!! Дуже чекаємо 🔥", " оп оп, живемо живемо 🙃", " Ухххх гарний лук!!!!🔥 ", "Чекаємо шалено😍 🔥", "Єєєєє!⚡ ", "Вау 😍 супер новина 👏 красуня 🔥❤️", " Надя, від тебе такий вайб класний! Затишок такий❤", " така красива😍", "😍 😍 нереальна", "і в нас Жасмин, ми теж тільки що наламали букетик", "в очікуванні чогось прекрасного😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва протягом 10 років виступала в дуеті з Олексієм Завгороднім (Позитивом) в групі "Время и Стекло", яка заробила величезну любов фанатів.

У своєму інтерв'ю в передачі "Зірковий шлях"

продюсер Потап назвав причину розпаду групи, а саме - бажання Наді почати сольну кар'єру.

Нагадаємо, Дорофєєва і Позитив вперше після розпаду " Время и Стекло "зустрілися на сцені:" подарунок для всіх шанувальників!"

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на зйомках, збентеживши новим кадром: "боляче дивитися".

Також Politeka писала, що на чоловіка Дорофєєвої Дантеса " напали "в українській глибинці:"Вовчара атакував".